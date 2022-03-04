На Украину доставлены 217 тонн различных гуманитарных грузов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Более 200 тонн гуманитарных грузов доставлены на Украину, проведены 20 гуманитарных акций. Об этом сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Продолжается накопление гуманитарной помощи на пунктах сбора, уже накоплено свыше 12 тыс. тонн. На Украину доставлено 217 тонн различных гуманитарных грузов, проведено 20 гуманитарных акций", - сказал он.

По его словам, на сегодня спланированы 35 гуманитарных акций в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых населению освобожденных районов будут переданы 280 тонн предметов первой необходимости. Также речь идет о продуктах питания и медикаментах", - сказал Мизинцев.

Он напомнил, что только накануне были проведены 16 гуманитарных акций в Сумской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению освобожденных районов переданы 165 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.

"Российской стороной при этом на всех освобожденных территориях создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни, обеспечивается беспрепятственный доступ населения к любой гуманитарной помощи", - заявил начальник НЦУО.

Мизинцев еще раз призвал мировое сообщество активно включиться в работу по принуждению киевского режима к соблюдению правил гуманного отношения к гражданскому населению, нейтрализации последствий гуманитарной катастрофы практически на всей территории Украины и немедленному представлению гуманитарных коридоров для выхода из всех населенных пунктов насильно удерживаемых мирных жителей и иностранных граждан.