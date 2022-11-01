В Севастополе сбили беспилотный летательный аппарат

Моряки Черноморского флота обнаружили БПЛА в районе Любимовки

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Моряки Черноморского флота сбили летающий беспилотник на севере Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В районе Любимовки (микрорайон на севере Севастополя - прим. ТАСС) наши моряки сбили БПЛА", - написал Развожаев в Telegram-канале.

В субботу он сообщал, что силы Черноморского флота отбили атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, в городе повреждений нет. По словам губернатора, Вооруженные силы Украины, предпринявшие самую масштабную атаку БПЛА в Севастополе с начала специальной военной операции, пытались поразить военные объекты Черноморского флота.