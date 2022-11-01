1 ноября, 03:13
Военная операция на Украине

В Севастополе сбили беспилотный летательный аппарат

В Севастополе сбили беспилотный летательный аппарат
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Моряки Черноморского флота обнаружили БПЛА в районе Любимовки

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Моряки Черноморского флота сбили летающий беспилотник на севере Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В районе Любимовки (микрорайон на севере Севастополя - прим. ТАСС) наши моряки сбили БПЛА", - написал Развожаев в Telegram-канале.

В субботу он сообщал, что силы Черноморского флота отбили атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, в городе повреждений нет. По словам губернатора, Вооруженные силы Украины, предпринявшие самую масштабную атаку БПЛА в Севастополе с начала специальной военной операции, пытались поразить военные объекты Черноморского флота. 

Теги:
РоссияКрымРазвожаев, Михаил ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация