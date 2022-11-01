Средства ПВО РФ сбили шесть снарядов РСЗО "Ольха" и ракету "Точка-У"

Также уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БЛА), а также сбили шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха" и одну баллистическую ракету "Точка-У". Такие данные привел во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Евгеновка, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Воеводовка Луганской Народной Республики, Энергодар Запорожской области, Васильевка, Калининская, Дослидное и Червоное Подолье Херсонской области. Кроме того, в воздухе сбиты: одна баллистическая ракета "Точка-У" в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области, а также шесть снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе города Донецка", - сообщил Конашенков.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 329 самолетов, 167 вертолетов, 2 402 беспилотных летательных аппарата, 384 зенитных ракетных комплекса, 6 233 танка и других боевых бронированных машин, 881 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3 544 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6 937 единиц специальной военной автомобильной техники.