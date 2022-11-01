В сжатые сроки, но в обычном режиме. Как пройдет осенний призыв в российских регионах

Всего в войска отправят 120 тыс. человек, большинство из них проведут год службы недалеко от дома

ТАСС, 1 ноября. Осенний призыв в России, несмотря на специальную военную операцию, пройдет в обычном режиме: срочники не попадут в зону боевых действий, а большинство из них проведут год службы недалеко от дома.

Главным отличием этой призывной кампании от предыдущих будут сжатые сроки - из-за частичной мобилизации призыв начался на месяц позже, 1 ноября. При этом в войска отправят чуть меньше молодых людей, чем год назад, - 120 тыс. против 127,5 тыс.

ТАСС побеседовал с военными комиссариатами и властями регионов об особенностях начавшегося во вторник осеннего призыва.

Служба не на передовой

Российские власти с начала специальной военной операции не раз подчеркивали, что отправлять в районы боевых действий срочников не планируется. Эта позиция не поменялась и после объявления частичной мобилизации, в рамках которой в войска отправились 300 тыс. человек (почти треть из них уже находится в зоне операции). Это еще раз подтвердил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в ведомстве во вторник.

Министр также заверил, что отслуживших положенный срок в армии задерживать не станут: "Все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой".

Отказаться от срочной службы, чтобы пойти на передовую добровольцем, не получится. Однако призывники, получившие высшее или среднее профессиональное образование, могут заключить контракт с военным ведомством и попасть в зону специальной операции уже в качестве контрактника.

География призыва

Число призывников различается от региона к региону. Так, в Башкирии, где живут свыше 4 млн человек, собираются призвать около 4 тыс. молодых людей, а в Нижегородской области (более 3 млн жителей) - вдвое меньше, 1,7 тыс.

Объединяет разные субъекты Федерации то, что призывники в большинстве случаев будут нести службу недалеко от дома - в своем федеральном округе или даже своем регионе.

Так, срочники из Калининграда пополнят подразделения Балтийского флота, в основном сосредоточенные в области. "Наши призывники с территории Калининградской области остаются в частях Балтийского флота. За пределы нашего государства, в районы боевых действий военнослужащие, проходящие службу по призыву, направляться не будут", - заверил военный комиссар региона Юрий Бойченко.

Аналогично срочники из Архангельской и Мурманской областей, а также Республики Коми отправятся в первую очередь на Северный флот. Большинство призванных в армию жителей Адыгеи и Ставропольского края будут служить в частях Южного военного округа, молодые люди из Башкирии и Чувашии - Центрального, рассказали представители военкоматов и региональных властей.

Те, кто живет в Центральной России, часть регионов которой граничит с Украиной, также окажутся сравнительно недалеко от дома. Например, срочников из Белгородской области направят в том числе в Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Исключением станут те, кто попадет в элитные подразделения. В такие, по словам военного комиссара Нижегородской области Сергея Агафонова, отправятся около 500 срочников из региона - почти треть. "Традиционно наши ребята попадают в элитные воинские части - Преображенский и Семеновский полки, ВДВ, морскую пехоту, войска национальной гвардии, Президентский полк Федеральной службы охраны", - рассказал он.

Служба в МЧС и Росгвардии

Срочники традиционно пополняют ряды не только вооруженных сил, но и различных ведомств, где законом предусмотрена воинская служба, - например, МЧС и Росгвардии. Так, в этом году в войска Росгвардии на северо-западе России попадут примерно 1,5 тыс. призывников, которые будут "выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности", рассказали ТАСС в пресс-службе Северо-Западного округа ведомства.

Возможны и более экзотические места службы. По словам губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, местные призывники смогут провести год в учебном центре на базе завода "Севмаш", где строят атомные подводные лодки, или на военном космодроме Плесецк.