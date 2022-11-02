В Якутск из зоны СВО вернулись бойцы добровольческого отряда "Боотур"

ЯКУТСК, 2 ноября. /ТАСС/. Бойцы республиканского добровольческого отряда "Боотур", которые участвовали в специальной военной операции (СВО), вернулись в Якутск. Об этом сообщил в среду в Telegram-канале глава Якутии Айсен Николаев.
"Рад и горд был встретить их по возвращении на родную землю. Наши добровольцы с честью выполнили все поставленные перед ними задачи в зоне специальной военной операции", - написал Николаев.
Он отметил, что бойцам окажут всю необходимую помощь. "К сожалению, сегодня вернулись не все. Восемь якутян остались на полях сражений, защищая будущее нашей страны, будущее нас с вами. Память о них навсегда будет жива в наших сердцах. Мы не оставим их семьи и родных одних, окружим их заботой и вниманием", - добавил Николаев.
В конце июля добровольческий отряд "Боотур" из Якутии отправился в зону проведения специальной военной операции.