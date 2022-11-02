В МО РФ рассказали об отработке мобилизованными штурма зданий в близких к боевым условиях

Во время учений участники в составе двух отделений должны обезвредить штаб хорошо подготовленного противника

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Призванные в рамках частичной мобилизации отрабатывают штурм зданий в максимально приближенных к боевым условиях. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.

Обучение проходит на полигонах Западного военного округа (ЗВО) в Рязанской области под руководством инструкторов, получивших боевой опыт в рамках спецоперации.

"По условиям выполнения "боевой" задачи, мобилизованные в составе двух отделений должны штурмом захватить и обезвредить штаб хорошо подготовленного противника. В здании могут находиться заложники. Схема здания неизвестна, обучаемые оказываются в нем впервые. Роль "атакующего противника" выполняют инструкторы, которые применяют большое количество имитационных средств и создают визуально-шумовые эффекты, параллельно подсказывая и контролируя выполнение поставленной задачи", - говорится в сообщении.

После штурма и завладения объектом инструкторы разбирают тактические особенности и объясняют военнослужащим, какие ошибки были допущены. В ведомстве отметили, что, по мнению инструкторов, одними из основных задач в ходе отработок штурма являются совершенствование навыков ведения тактического боя в городе, выработка максимальной концентрации и быстрой расстановки приоритетов в ходе боя.