2 ноября, 04:29
Военная операция на Украине

Минобороны России показало, как "Искандер-М" поражает военную инфраструктуру ВСУ

© Минобороны России/ ТАСС

В ведомстве пояснили, что исходя из параметров цели расчет ОТРК запустил крылатую ракету, которая нанесла удар и уничтожила объект в зоне спецоперации

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало в среду кадры боевой работы расчета "Искандера-М" Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации. Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) запустил крылатую ракету по объекту военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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"В ходе боевой работы пункт управления передал расчету "Искандера-М" координаты цели для немедленного поражения объекта противника. Исходя из параметров цели расчет ОТРК выполнил пуск крылатой ракетой, которая нанесла удар и уничтожила объект военной инфраструктуры ВСУ", - сообщили в российском военном ведомстве.

Сразу после нанесения удара ракетчики свернули огневые позиции и переместились в район перезаряжания.

Командир стартовой батареи ракетной бригады ЦВО Анатолий отметил, что этот комплекс отличается универсальной мобильностью. "Последним из поражающих объектов для нас были командные пункты нашего противника, цели удачно поражены", - добавил он.

Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность работы расчетов ОТРК "Искандер-М", которые наносят высокоточные ракетные удары по объектам противника. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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