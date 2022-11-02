Мобилизованные отработали стрельбу из "Градов" по "противнику" на полигоне в Сибири

Военнослужащие уничтожили укрепленные и заглубленные опорные пункты условного противника

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Практические занятия с мобилизованными прошли на полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в Новосибирской области. Призванные граждане уничтожили укрепленные и заглубленные опорные пункты условного противника из реактивных систем залпового огня "Град", сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Под руководством инструкторов военнослужащие в составе расчетов на практике отработали развертывание и ведение огня по различным мишеням, имитирующим командно-наблюдательные пункты и бронетехнику условного противника, расположенным на дистанциях от 700 до 2 500 м из 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 и РСЗО "Град", - сообщили в российском военном ведомстве.

Кроме этого, военнослужащие использовали беспилотники. Расчеты осуществляли контроль поражения целей и корректирование огня.

В Минобороны уточнили, что перед стрельбами мобилизованные прошли курс теоретической подготовки.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России, которая началась 21 сентября. По словам Шойгу, было призваны 300 тыс. человек, никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется.