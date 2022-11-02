2 ноября, 11:12,
обновлено 2 ноября, 11:24
Военная операция на Украине

МО РФ заявило, что ВСУ обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС

© Минобороны России

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили девять снарядов по ТЭЦ Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В течение суток артиллерией ВСУ выпущено девять снарядов по району промышленной зоны ТЭЦ города Энергодара и территории, прилегающей к атомной электростанции. Стрельба велась из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Марганец и Червоногригоровка Днепропетровской области", - сказал он.

Конашенков уточнил, что ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. "Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме", - сказал генерал. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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