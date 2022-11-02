МО РФ заявило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в ДНР

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, также уничтожено хранилище топлива в Черкасской области

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские войска уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике и хранилище топлива в Черкасской области.

Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Также уничтожены: склад боеприпасов в районе населенного пункта Елизаветовка Донецкой Народной Республики и хранилище топлива для украинской военной техники в районе населенного пункта Смела Черкасской области", - сказал Конашенков.