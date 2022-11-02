В Тверской области вернулись домой 120 ошибочно мобилизованных жителей

В регионе налажена единая система рассмотрения обращений граждан по вопросам частичной мобилизации

ТВЕРЬ, 2 ноября. /ТАСС/. В Тверской области 120 мобилизованных жителей вернулись домой после рассмотрения жалоб на некорректный призыв. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Губернатор Игорь Руденя в региональном правительстве провел комиссию по частичной мобилизации на территории Тверской области. По ее итогам принято решение об отмене мобилизации в отношении 12 человек, которые будут отправлены к месту проживания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 2 ноября решение об отмене мобилизации было принято в отношении многодетных отцов, которые воспитывают троих и более детей, а также граждан с заболеваниями. Ранее по итогам пяти заседаний комиссии домой были отправлены 108 ошибочно мобилизованных жителей региона.

Как отметили в пресс-службе, в Тверской области в период частичной мобилизации налажена единая система рассмотрения обращений граждан по вопросам частичной мобилизации. Каждое обращение рассматривалось индивидуально, и по нему принималось оперативное решение в соответствии с законодательством.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России, которая началась 21 сентября. По словам Шойгу, было призваны 300 тыс. человек, никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется.