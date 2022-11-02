2 ноября, 15:01
Военная операция на Украине

Пушилин заявил, что ВСУ продолжают попытки контратаковать на различных направлениях в ДНР

По мнению врио главы республики, обстрелы городов прекратятся только тогда, когда позиции украинских войск будут отодвинуты настолько, что их снаряды не смогут достигать населенных пунктов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) не оставляют попыток контратаковать на различных направлениях в ДНР. Об этом в среду заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Мы видим, что противник не оставляет попыток контратаковать", - сказал он в эфире Первого канала.

Пушилин подчеркнул, что обстрелы городов республики прекратятся только тогда, когда позиции украинских войск будут отодвинуты настолько, что их снаряды не смогут долетать до населенных пунктов. 

Теги:
РоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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