Глава Севастополя предложил президенту создать в городе базу по разработке морских дронов

По мнению Михаила Развожаева, сделать это городу позволяют опыт работы судостроительного завода и наработки местных ученых

СОЧИ, 2 ноября. /ТАСС/. Опыт работы судостроительного завода и наработки местных ученых позволяют создать в Севастополе центр по разработке и производству беспилотных аппаратов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.

"В Севастополе можно было бы сделать компетенции по разработке морских дронов - беспилотных аппаратов. <...> С учетом производственной базы Севморзавода и интеллектуальной базы университета и научно-образовательного центра [мирового уровня, созданного в Крыму и Севастополе в рамках нацпроекта,] можно было бы сделать в Севастополе центр развития надводных и подводных аппаратов", - сказал Развожаев.

Он отметил, что также в городе есть завод, занимающийся приборостроением. А работающий Севастопольский морской завод, который сейчас строит гражданские суда, в прошлые годы строил и военные корабли - тем более, что сейчас это предприятие нуждается в поддержке, так как для него не сформирован портфель заказов.

"Есть одно направление, которое без поддержки федерального правительства, без вашей поддержки сложно решить. У нас есть старейшее предприятие в городе - Севастопольский морской завод. Он достаточно долго проходил стадию акционирования, и сейчас акционирование завершилось, он попал в состав Объединенной судостроительной корпорации. Сейчас он выполняет два заказа - два плавкрана 470 тонн, <...> они будут выпущены в следующем году. Пока по перспективам дополнительного завода есть определенные сложности, <...> сейчас период, когда большой акцент делается на развитие военно-промышленного комплекса. Хотел бы просить вашего указания, чтобы рассмотреть Севморзавод для участия в гособоронзаказе", - сказал Развожаев.

Севастопольский морской завод до распада СССР был крупнейшим предприятием города, где трудились тысячи севастопольцев, однако когда Крым находился в составе Украины, оно было практически доведено до банкротства. После воссоединения Крыма с Россией завод был интегрирован в ОСК, ведется техническое перевооружение предприятия. Завод после 2014 года в том числе построил уникальную плавсистему для транспортировки пролетов Крымского моста, впервые за 12 лет заложил плавкран ПК-400 "Севастополь".