3 ноября, 06:35 Военная операция на Украине

В ЛНР заявили о гибели 117 человек с февраля в результате обстрелов со стороны ВСУ

Еще 340 ранены, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины