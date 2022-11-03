В ЛНР заявили о гибели 117 человек с февраля в результате обстрелов со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Сто семнадцать мирных жителей, в том числе семь детей, погибли в ЛНР с февраля в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Еще 340 человек получили ранения, сообщили в четверг в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"[С февраля] 117 человек погибли и 340 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Уточняется, что среди погибших семь детей, еще 28 детей - в числе раненых.
По данным представительства, ВСУ совершили 1 240 обстрелов территории республики. При этом было выпущено более 10 тыс. снарядов различного калибра, в том числе 426 ракет американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 37 ракет тактического комплекса "Точка-У", 2 575 снарядов РСЗО "Град", "Ураган" и "Смерч", а также 100 снарядов артиллерийских орудий натовского калибра 155 мм.
В результате обстрелов разрушено и повреждено 2 826 домостроений в 76 населенных пунктах, 301 объект гражданской инфраструктуры, включая 74 образовательных и 14 медицинских учреждений.