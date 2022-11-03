В ЛНР сообщили об уничтожении группы ВСУ, попытавшейся пройти в сторону Кременной

В ее составе было около 200 человек и более 10 единиц бронетехники, заявил помощник главы МВД республики Виталий Киселев

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Группа украинских военных в составе около 200 человек и более 10 единиц бронетехники пытались пройти в сторону города Кременная в ЛНР, но были обнаружены и разбиты артиллерийским ударом. Об этом сообщил в четверг помощник главы МВД республики Виталий Киселев.

"На кременная-сватовском рубеже обороны со стороны между населенными пунктами Невское и Торское - это река Красная с севера на юг - была попытка собрать порядка 200 человек вооруженных формирований Украины, более 10 единиц бронетехники и попытаться складками местности, лесным массивом пройти в сторону Кременной. Но наша разведка своевременно обнаружила эти колонны, был нанесен артиллерийский удар по ним из ствольной артиллерии, из "Градов", противник получил заслуженный урок", - сказал он в эфире Первого канала.