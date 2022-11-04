4 ноября, 10:43,
обновлено 4 ноября, 10:50
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении более 95 военных ВСУ на николаево-криворожском направлении

По данным ведомства, огневое поражение противнику нанесли российская артиллерия, штурмовая и армейская авиация

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Артиллерия и авиация за сутки уничтожили более 95 украинских военных и 10 бронемашин на николаево-криворожском направлении. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На николаево-криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерией, штурмовой и армейской авиацией. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и 10 автомобилей различного назначения", - сказал он. 

Теги:
Военная операция на Украине
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