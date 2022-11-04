Минобороны РФ сообщило об отражении всех атак ВСУ на краснолиманском направлении

В ходе боевых действий противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, отметили в ведомстве

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российские войска отразили все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, в ходе боевых действий уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих. Об этом в пятницу заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении противник силами двух усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками отражены", - сказал Конашенков.

По его словам, в ходе боевых действий противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, четыре танка, шесть боевых бронированных машин и 12 автомобилей.