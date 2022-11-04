Минобороны сообщило о перехвате снарядов HIMARS и "Ураган" ВСУ в Херсонской области

По данным министерства, средствами ПВО за сутки сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Средства ПВО Вооруженных сил РФ перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и три реактивных снаряда "Ураган" ВСУ в Херсонской области. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Перехвачены в воздухе девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и три реактивных снаряда "Ураган" в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области", - сказал Конашенков.

По данным министерства, средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики.

По информации Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 330 самолетов, 168 вертолетов, 2 426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6 322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7 027 единиц специальной военной автомобильной техники.