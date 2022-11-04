Минобороны сообщило об уничтожении более 110 украинских военных на купянском направлении

Российские войска сорвали попытки противника атаковать двумя ротными тактическими группами, отметили в ведомстве

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ отбросили на купянском направлении на исходные рубежи подразделения ВСУ, уничтожено более 110 украинских военных. Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении в результате активных действий российских войск сорваны попытки противника атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики", - заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, артиллерия и армейская авиация РФ нанесла поражение противнику. "Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированые машины, 5 пикапов, 14 бронеавтомобилей "Хамви" и "Козак", - добавил он.