4 ноября, 11:49
Военная операция на Украине

Период службы по призыву включили в стаж для досрочного выхода на пенсию

Периоды участия в специальной военной операции будут засчитываться в страховой стаж для назначения страховой пенсии в двойном размере

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому период службы по призыву включается в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Соответствующий документ опубликован в пятницу.

По словам зампреда комитета Совфеда по социальной политике Елены Бибиковой, эта норма устраняет неравенство в пенсионных правах между служившими по призыву и теми, кто не служил и "имел возможность вместо прохождения военной службы заниматься трудовой деятельностью".

Как добавила сенатор, периоды участия в специальной военной операции будут засчитываться в страховой стаж для назначения страховой пенсии в двойном размере. Она поясняла, что при определении размеров пенсии индивидуальный пенсионный коэффициент также удваивается. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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