В МО РФ заявили о завершении расселения лагеря беженцев "Рсас" в одной из провинций Сирии

За шесть месяцев проживавшие в лагере 254 человека расселены и трудоустроены в городе Дамаск и в пяти сирийских провинциях, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров.

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российская сторона и сирийские власти завершили расселение лагеря беженцев "Рсас" в провинции Эс-Сувейда, 254 человека получили новые дома и работу в сирийских городах. Об этом заявил в пятницу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

"Российским центром по примирению враждующих сторон совместно с министерством муниципального управления и экологии Сирийской Арабской Республики завершено проведение мероприятий по расселению и закрытию лагеря беженцев "Рсас" в провинции Эс-Сувейда", - сказал он.

Как уточнил генерал, за 6 месяцев проживавшие в лагере 62 семьи общей численностью 254 человека расселены и трудоустроены в городе Дамаск и в пяти сирийских провинциях (Дамаск, Дераа, Дейр-эз-Зор, Эль-Кунейтра, Хомс).

Он также сообщил, что в новых местах проживания бывшие жители лагеря получают квалифицированную медицинскую помощь, дети устроены в школы и детские сады. "Проведенные мероприятия позволили снизить социальную напряженность и перенаправить денежные средства, предназначенные для содержания лагеря, на оказание медицинских услуг населению", - отметил Олег Егоров.