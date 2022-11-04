Помощник Кадырова сообщил о стабилизации ситуации в районе Сватово - Кременной

Заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что из Чечни продолжают поступать добровольческие отряды

ТАСС, 4 ноября. Ситуация в зоне Сватово - Кременная стабилизировалась, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции (УНМ) Луганской народной республики (ЛНР), командир спецподразделения "Ахмат" и помощник главы Чеченской Республики Апты Алаудинов.

"На данный момент ситуация в зоне Сватово - Кременная реально стабилизирована, мы туда перебросили, не буду называть [точное] количество сил и средств. Сейчас с территории Чеченской Республики продолжают поступать добровольческие отряды, мы будем наращивать там силы и средства. В данный момент уже движение противника остановлено жестко и ведется детальная работа по выявлению и уничтожению противника, который прорвался на участки от [зоны] Сватово - Макеевка", - сказал Алаудинов.

По его словам, противник "выдохся, исчерпал свои ресурсы и не в состоянии пробить" линию обороны.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его помощник и командир спецподразделения "Ахмат" назначен заместителем командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики.