Разработчик сообщил об интересе Росгвардии к подавителям дронов серии ЛПД

В компании "Лаборатория ППШ" рассказали, что подразделения ведомства используют еще одно изделие - ЛГШ-600 ("Цилиндр"), которое представляет собой подавитель спутниковых навигационных систем

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Подразделения Росгвардии активно используют подавитель сигналов спутниковых навигационных систем ЛГШ-600 ("Цилиндр"), а также проявляют интерес к изделиям серии ЛПД. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике устройства "Лаборатория ППШ".

"К изделиям серии ЛПД на сегодняшний день проявили интерес подразделения Росгвардии и МВД России. Кроме того, подразделения Росгвардии активно используют другое наше изделие - ЛГШ-600 ("Цилиндр") - подавитель спутниковых навигационных систем. Остальные силовые ведомства давно и с успехом используют другую нашу продукцию в области защиты информации - генераторы шума, фильтры, блокираторы сотовой связи", - рассказали в компании.

ЛГШ-600 предназначен для подавления сигналов GPS, Глонасс, Beidou, Galileo и других, в том числе у беспилотных летательных аппаратов. При попадании в зону действия "Цилиндра" они теряют возможность определять свою геопозицию. Изделие блокирует радиосигналы в частотном диапазоне 1.6 МГц, что соответствует каналам навигации БЛА. Радиус зоны действия устройства достигает одного километра, время работы - восьми часов.

Ранее в "Лаборатории ППШ" ТАСС сообщили об испытаниях новой модификации ружья радиоэлектронной борьбы ЛПД-802, способную подавлять американские беспилотники, на способность подавлять используемые дронами каналы глобальных навигационных спутниковых систем.

АО "Лаборатория противодействия промышленному шпионажу" - российская компания, предоставляющая услуги и товары для защиты информации, в частности, устройства для защиты телефонных линий, подавители БЛА, блокираторы беспроводной связи.