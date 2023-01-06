Расчеты комплексов "Триумф" и авиация Балтфлота встретят Рождество на боевом дежурстве

Боевое дежурство в Калининградской области несут корабельные расчеты по противовоздушной обороне малых ракетных кораблей, корветов проекта 20380, а также зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и летчики авиабазы морской авиации флота

КАЛИНИНГРАД, 6 января. /ТАСС/. Более 1 тыс. военнослужащих Балтийского флота встретят праздник Рождества на боевом дежурстве, сообщила флотская пресс-служба в пятницу.

"Дежурные силы флота находятся в постоянной готовности к немедленному выполнению боевых задач", - добавили там.

Боевое дежурство в Калининградской области, где располагаются основные силы флота, несут корабельные расчеты по противовоздушной обороне (ПВО) малых ракетных кораблей, корветов проекта 20380, а также зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" и летчики авиабазы морской авиации флота, которые непрерывно следят за воздушной обстановкой над самым западным российским регионом.

ЗРК С-400 "Триумф" предназначен для обороны важнейших административных, промышленных и военных объектов от ударов всех типов средств воздушно-космического нападения противника, является элементом противоракетной обороны страны.

Он обеспечивает поражение современных и перспективных самолетов, крылатых и баллистических ракет, других целей в условиях массированного удара в сложной тактической и помеховой обстановке. Комплекс имеет рекордно короткое время развертывания - менее пяти минут, что делает его трудноуязвимым для авиации противника. С-400 "Триумф" способен уничтожать одновременно до 16 воздушных целей на высотах от 20 м до практического потолка их боевого применения.