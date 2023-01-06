6 января, 08:15

В ВС РФ заявили о готовности подразделений из состава РГВ к выполнению задач

В ВС РФ заявили о готовности подразделений из состава РГВ к выполнению задач
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Представитель Вооруженных сил России поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за помощь в развертывании, оказание помощи в обеспечении в части мероприятий, касающихся подготовки личного состава

МИНСК, 6 января. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил РФ из состава региональной группировки войск (РГВ) готовы к выполнению задач по предназначению.

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Об этом в пятницу президенту Белоруссии Александру Лукашенко на полигоне в Брестской области доложил представитель ВС РФ.

"На данном этапе подразделения Вооруженных сил Российской Федерации готовы к выполнению задач по предназначению. Хотелось бы поблагодарить вас лично за оказанную помощь в развертывании, оказание помощи в обеспечении в части мероприятий, касающихся подготовки личного состава", - приводит его слова агентство БелТА. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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