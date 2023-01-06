ВСУ за восемь минут дважды обстреляли ДНР

Всего выпущено восемь снарядов калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 6 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение восьми минут дважды обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) из артиллерийских орудий натовского образца, несмотря на действие объявленного Россией режима тишины. Всего выпущено восемь снарядов калибра 155 мм, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По его данным, под ударами украинских военных оказался Кировский район Донецка. ВСУ в 19:35 и 19:43 мск открыли огонь с позиций в Александрополе и Галицыновке соответственно, сообщили в представительстве.

Украинская армия в пятницу неоднократно обстреливала территорию республики. Так, ВСУ нанесли удар по Донецку в 12:00 мск, когда начал действовать объявленный РФ режим тишины.

В четверг президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 мск 6 января до 24:00 мск 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.