В ЛНР сообщили о ликвидации в Артемовске одного из главарей украинских националистов

По словам советника главы МВД региона Виталия Киселева, речь об одном из главарей украинского националистического батальона "Свобода" Александре Полищуке

ЛУГАНСК, 7 января. /ТАСС/. Российские войска ликвидировали в городе Артемовск в Донецкой Народной Республике одного из главарей украинского националистического батальона "Свобода" Александра Полищука. Об этом заявил в субботу советник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

"Сообщают, что в Артемовске нашими войсками ликвидирован один из главарей украинского нацбата "Свобода", уроженец Белой Церкви Александр Полищук с позывным "Альпинист", - написал он в своем Telegram-канале.