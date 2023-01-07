На аэродромах ЗВО около 20 спецавтомобилей "Горыныч" обеспечивают боевые вылеты

По данным пресс-службы Западного военного округа, задействованная техника позволяет военнослужащим чистить от льда и намерзаний десятки метров в минуту

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. В новогодние праздники около 20 расчетов специальных тепловых машин ТМ-59 "Горыныч" находятся на круглосуточном дежурстве для расчистки аэродромов Западного военного округа (ЗВО) для обеспечения боевых вылетов. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ЗВО.

"Для поддержания штатных режимов учебно-тренировочных и боевых полетов, несмотря на резкие изменения температур и осадки в виде снега, военнослужащие задействовали технику, снаряженную реактивным двигателем ВК-1А с высоким скоростным напором, который способен разогревать воздух до 700 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, задействованная техника позволяет военнослужащим чистить от льда и намерзаний десятки метров в минуту. Также на аэродромах, дислоцированных на территории ЗВО, задействованы поливочные машины АКПМ-3 с противогололедными реагентами.

Благодаря проделанной работе экипажи боевых самолетов Су-34, Су-27, Су-30СМ, Су-35С, вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-35 и Ми-28Н могут безопасно проводить взлеты, посадки, а также рулежки на аэродромах.