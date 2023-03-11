Военная операция на Украине. Онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против нескольких российских букмекерских контор.

Власти в Киеве привыкли наживаться во время боевых действий, а в мирное время им придется отвечать за коррупцию и злоупотребления. Так председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов прокомментировал реакцию властей Украины на увеличение числа украинцев, поддерживающих идею мирных переговоров с РФ.

Основные события 11 марта - в онлайн-трансляции ТАСС.