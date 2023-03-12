В МО РФ заявили о пресечении деятельности пяти украинских ДРГ на купянском направлении

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что потери противника на этом направлении за сутки составили до 45 военнослужащих

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Группировка "Запад" Вооруженных сил России нанесла поражение подразделениям противника на купянском направлении, за сутки пресечена деятельность пяти диверсионно-разведывательных групп на данном направлении. Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск в течение суток поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Двуречная, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Синьковка, Лиман Первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп", - заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, была ликвидирована живая сила и техника противника. "Потери противника на данном направлении за сутки составили до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - добавил он.