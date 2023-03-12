12 марта, 12:08,
обновлено 12 марта, 12:12
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, ВС РФ уничтожили за сутки свыше 50 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля и гаубицу Д-30

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России уничтожили за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях свыше 50 военных ВСУ и гаубицу Д-30. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, на южнодонецком и запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики.

"За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля и гаубица Д-30", - сказал генерал-лейтенант. 

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