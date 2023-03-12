Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе израильских истребителей по Сирии

По данным российского ведомства, в результате инцидента погибли три человека

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля 12 марта нанесли из северной части Ливана ракетный удар по Сирии, повреждены здания научно-исследовательских центров, три человека погибли. Об этом сообщил в воскресенье заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Гуринов.

"12 марта с 07:14 до 07:23 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из северной части Ливана нанесли ракетный удар, вследствие которого в населенных пунктах Масьяф и Сафсафа повреждены здания научно-исследовательских центров. По данным сирийской стороны, погибли три человека", - заявил Гуринов.