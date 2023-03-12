Минобороны РФ сообщило о прибытии двух самолетов с гуманитарным грузом в Сирию

В ведомстве рассказали о том, что за минувшие сутки 169 человек получили медицинскую помощь в многопрофильном мобильном госпитале в Алеппо

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Два самолета с гуманитарным грузом для пострадавших в результате землетрясения прибыли в Сирию за минувшие сутки, один из них приземлился на российской авиабазе в Хмеймим. Об этом сообщил в воскресенье заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"По линии международного сотрудничества продолжается поступление гуманитарной помощи из других стран. За минувшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику прибыло два самолета с гуманитарным грузом, в том числе один на российскую авиабазу Хмеймим", - сказал Гуринов.

Заместитель руководителя российского ЦПВС в Сирии сообщил также, что в многопрофильном мобильном госпитале в Алеппо, развернутом военнослужащими российской группировки войск, медицинскую помощь за минувшие сутки получили 169 человек.

"В полевом госпитале, развернутом в городе Алеппо, специалисты медицинского отряда Вооруженных сил Республики Беларусь совместно с российскими медицинскими работниками продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь гражданам Сирии, пострадавшим от землетрясения. С 17 февраля помощь получили 3 103 человека, за сутки - 136", - добавил Гуринов.