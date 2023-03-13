В семи регионах ДФО начался полевой выход инженерных войск ВВО

С военными проведут занятия по тактико-специальной подготовке в комплексе с занятиями по военной топографии, специальной и военно-медицинской подготовке

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта. /ТАСС/. Полевой выход инженерных войск Восточного военного округа (ВВО) начался на полигонах в семи регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО), в нем задействовано более 1 тыс. военных. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба округа.

"Полевой выход инженерных войск Восточного военного округа начался на полигонах военного округа в Республике Бурятия, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областях. Под руководством временно исполняющего обязанности начальника инженерных войск округа свыше 1 тыс. военнослужащих выполнят комплекс задач по инженерному обеспечению", - говорится в сообщении.

С военнослужащими будут проведены занятия по тактико-специальной подготовке в комплексе с занятиями по военной топографии, специальной и военно-медицинской подготовке. Половина учебного времени отведена на выполнения задач в ночное время.

Специалисты инженерных войск проведут тренировки по разминированию местности, объектов и участков дорог, установке инженерных заграждений, оборудованию позиций подразделениям с использованием котлованных машин и экскаваторов, оборудованию переходов через препятствия путепрокладчиками.