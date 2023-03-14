Дума разрешила засчитывать в стаж период пребывания в добровольческих формированиях

Инициатива вносит поправки в федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект, позволяющий засчитывать в страховой стаж работника период его пребывания в добровольческом формировании, которое содействует выполнению задач ВС РФ.

Эта норма была предложена поправкой ко второму чтению законопроекта об увеличении до 2 млн рублей страховой выплаты семьям погибших из-за несчастного случая на производстве.

Кабмин внес проект на рассмотрение палаты 24 ноября прошлого года, депутаты приняли инициативу в первом чтении 24 января. Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время в случае смерти застрахованного лица размер единовременной страховой выплаты на семью составляет 1 млн рублей. "Несмотря на инфляционные процессы в РФ, указанный размер единовременной страховой выплаты остается неизменным с 2014 года", - говорится в сопроводительных материалах.

В настоящее время некоторые отраслевые законы, в частности Воздушный кодекс РФ и Кодекс торгового мореплавания, уже предусматривают единовременную страховую выплату в случае смерти потерпевшего в размере 2 млн рублей.

Инициатива вносит поправки в федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". Таким образом, в случае принятия законопроекта страховые выплаты увеличатся до 2 млн рублей независимо от рода деятельности работника.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования.