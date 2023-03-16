Рабочая группа по СВО уделит особое внимание проблемам обеспечения военных

Она также будет отрабатывать с координаторами в регионах вопросы выплат и мер поддержки участников СВО

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Рабочая группа по вопросам спецоперации уделит особое внимание проблемам обеспечения и доукомплектования военных. Об этом сообщил глава группы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на выездном заседании, которое прошло на базе войсковой части в Краснодарском крае в четверг.

"Рабочая группа по вопросам СВО уделит особое внимание проблемам обеспечения и доукомплектования военных, а также работе военкоматов. По этим темам продолжают поступать жалобы", - отметил Турчак, слова которого приводит пресс-служба "Единой России".

По его словам, рабочая группа также будет отрабатывать с координаторами в регионах вопросы выплат и мер поддержки участников СВО.

"Мы договорились о том, что следующее заседание рабочей группы будет посвящено региональным практикам, поиску лучших моделей и закреплению их в очередном докладе президенту. Чтобы они были реализованы на территории всех субъектов РФ", - отметил Турчак. Он добавил, что отрабатывать эти вопросы члены группы будут совместно с органами власти, военного управления, ветеранскими и общественными объединениями, комитетами семей, жен и матерей военнослужащих.

Турчак сообщил, что следующее заседание рабочей группы состоится на базе госпиталя имени Вишневского и будет посвящено вопросу медицинского сопровождения участников СВО. "Группа рассмотрит все вопросы по этому направлению, начиная от комплектования аптечек и заканчивая транспортировкой военнослужащих к месту лечения и реабилитации", - отметил Турчак, подчеркнув, что особое внимание члены группы уделят вопросу прохождения военнослужащими врачебных комиссий.