18 мая, 16:03

Минобороны РФ сообщило о передаче военной продукции армии Никарагуа

В ведомстве рассказали о поставке модернизированных образцов инженерной и специальной техники, а также малоразмерных плавательных средств в рамках двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Министерство обороны России в рамках военно-технического сотрудничества осуществило поставку военной продукции армии Никарагуа. Об этом сообщили в четверг в военном ведомстве РФ.

"В рамках военно-технического сотрудничества Минобороны России в мае 2023 года осуществило очередную поставку продукции военного назначения армии Никарагуа. В интересах никарагуанской стороны российским оборонным ведомством переданы модернизированные образцы инженерной и специальной техники для оснащения инженерных подразделений, перед которыми стоят среди прочего задачи гуманитарного характера по оказанию помощи гражданскому населению в условиях чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Кроме того, уточнили в министерстве, ряды подразделений по охране внутренних территориальных вод национальных военно-морских сил пополнили малоразмерные плавательные средства производства российского оборонно-промышленного комплекса.

Отмечается, что проводимые Минобороны РФ мероприятия в сфере военно-технического сотрудничества осуществляются с целью развития и укрепления взаимоотношений Москвы и Манагуа, направлены на повышение уровня национальной безопасности и обороноспособности двух государств и свидетельствуют о том, что РФ традиционно рассматривает Никарагуа как стратегического партнера в Центральной Америке.

В Минобороны также подчеркнули, что РФ высоко оценивает позицию Республики Никарагуа на международной арене, которая неизменно поддерживает выносимые на рассмотрение Генассамблеи ООН предложения российской стороны по различным вопросам международной глобальной повестки. 

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