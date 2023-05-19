Шойгу в зоне СВО поблагодарил военнослужащих и вручил им госнаграды

Глава Минобороны посетил передовой пункт управления одного из объединений группировки "Восток" на запорожском направлении

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в рамках инспекции передового пункта управления одного из объединений группировки "Восток" на запорожском направлении вручил государственные награды военнослужащим, проявившим героизм в ходе специальной военной спецоперации на Украине. Об этом в пятницу сообщили в министерстве обороны.

"Шойгу поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. За проявленные самоотверженность и героизм он вручил военнослужащим государственные награды. В том числе, ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу", - говорится в сообщении.

"Высокие награды - это высокая оценка вашего ратного труда. Благодарю вас за это. Надеюсь, вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, на благо ее народа! Поздравляю вас, и берегите себя!" - сказал министр.