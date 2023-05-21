Тихоокеанский флот отметит 292-летие со дня образования

По итогам 2022 учебного года ТОФ в шестой раз признали лучшим в Военно-морском флоте России

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая. /ТАСС/. Тихоокеанский флот (ТОФ) в воскресенье, 21 мая, отмечает 292 годовщину со дня основания. Личный состав поздравил назначенный в апреле новый командующий флотом Виктор Лиина.

21 мая 1731 года во времена царствования Анны Иоановны Сенат учредил Охотский военный порт - первое постоянно действующее военно-морское подразделение России на Дальнем Востоке. Создание этого порта явилось началом строительства морских сил на Дальнем Востоке, которые впоследствии преобразовались в Тихоокеанский флот.

"По итогам 2022 учебного года Тихоокеанский флот в шестой раз признан лучшим в Военно-морском флоте России. Тихоокеанский флот усилился подводными лодками и надводными кораблями. На флот прибыли атомный стратегический подводный крейсер "Князь Олег" и атомная подводная лодка проекта "Ясень-М" "Новосибирск", морские тральщики "Петр Ильичев" и "Анатолий Шлемов", в 2023 году спланирован к передаче флоту корвет "Резкий", - говорится в распространенном пресс-службой ТОФ тексте поздравления командующего.

Он отметил, что 292-летие Тихоокеанского флота проходит на фоне проведения специальной военной операции. В СВО достойно сражаются военнослужащие ТОФ.

"Наши морские пехотинцы, не жалея своих жизней, проявляют подлинные примеры героизма, самоотверженности и мужества. Тихоокеанцы в ходе специальной военной операции отмечены наивысшими государственными наградами, в том числе званием Героя Российской Федерации, орденами Мужества и медалями "За отвагу". Опыт, полученный в боевых действиях, будет учтен в боевой подготовке", - заявляет Лиина.

По традиции этот день начался с торжественного подъема Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях и судах обеспечения Тихоокеанского флота на Камчатке и в Приморском крае. В рамках праздника для жителей и гостей Владивостока на спортивной набережной в 15:00 по местному времени (08:00 мск) состоится торжественный концерт в исполнении Ансамбля песни и пляски ТОФ.