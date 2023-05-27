27 мая, 02:07
Военная операция на Украине

Российские военные с помощью РСЗО "Град" уничтожили гаубицу Д-30 и минометный расчет ВСУ

© Минобороны России

В районе населенного пункта Молчаново бойцы ВС РФ ликвидировали до взвода военнослужащих противника, отметил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Войска группировки войск "Запад" огнем из реактивной системы залпового огня "Град" уничтожили гаубицу Д-30 и минометный расчет Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил в субботу начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе боевых действий на купянском направлении артиллерией группировки войск "Запад" огнем из реактивной системы залпового огня "Град" в районе населенного пункта Кучеровка поражена гаубица Д-30 и уничтожен минометный расчет противника", - сказал он.

По словам Зыбинского, в ходе наступательных действий в районе населенного пункта Молчаново штурмовыми отрядами было уничтожено до взвода военнослужащих противника, один наблюдательный пост и три блиндажа.

Он также добавил, что авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике 92-й отдельной механизированной бригады и по подразделениям территориальной обороны. "Средствами противовоздушной обороны огнем из зенитного ракетного комплекса "Тор" уничтожен беспилотный летательный аппарат "Валькирия", - заключил офицер. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация