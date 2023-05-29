Короли фронтовых дорог. Эволюция отечественных военных автомобилей

29 мая в России отмечают День военного автомобилиста. Это профессиональный праздник водителей и механиков, отвечающих за мобильность подразделений на фронтовых дорогах. О легендарных военных автомобилях, перешедших в категорию "ретро", и современных, которые сегодня проходят боевое крещение в специальной военной операции, — в материале ТАСС

Колеса царской армии

Автомобилизация российских войск началась более 100 лет назад. 29 мая 1910 года император Николай II издал указ о создании в Санкт-Петербурге первой учебной автомобильной роты, которая готовила механиков-водителей для всех действовавших подразделений российской армии. В тот же период были разработаны и специальные нормативные документы: "Положение о самодвижущихся повозках в армии", "Строевой устав для автомобильных частей", а также "Наставление для автомобильной службы".

На первых порах в России насчитывалось всего два десятка автомобилей, однако к началу Первой мировой, согласно данным из каталога "Автомобили 1913 года" (выпускавшегося также по указу Николая II), в стране было уже около 9 тыс. машин, при этом больше половины из них были приписаны к различным воинским частям. Наряду с закупкой авто за границей в России начали открываться совместные производства, в результате чего, например, на московской экипажной фабрике Петра Ильина родился "Руссо-Бюир" (Russo-Buire) — французская штабная машина российской сборки. Вслед за ней по мотивам автомобиля американской фирмы "Кейс" (Case) был построен "Пузырев 28/35" — автомобиль, собранный уже исключительно из отечественных материалов конструктором Иваном Пузыревым.

Настоящим прорывом в отечественном автомобилестроении стало открытие цехов по сборке машин на Русско-Балтийском вагонном заводе. Именно его "Руссобалт С24-30", признанный военным руководством самой удачной и надежной машиной, стал впоследствии главной штабной машиной царской армии. Мощностей завода хватало на выпуск больших партий авто, и к 1915 году российские войска вышли в лидеры по количеству подобной техники, обойдя США, Великобританию и Францию.

Подвиг "полуторки"

Уже в самом начале Великой Отечественной советские военачальники понимали: боевые действия будут долгими и масштабными и армии нужно как можно больше грузовиков для переброски войск, эвакуации раненых, доставки оружия, боеприпасов и продовольствия.

Самым массовым тяжеловозом того времени стал ГАЗ-АА. Знаменитых "полуторок" (авто мог перевозить до 1,5 т) во время войны было выпущено более 400 тыс. штук. Простой, надежный и почти безотказный грузовик, созданный по мотивам американского "Форда" 1920-х, обладал двигателем мощностью 50 л.с. и имел множество военных специальностей: служил тягачом, ремонтной мастерской, шасси для радиолокационной станции, санитарной машиной и бронеавтомобилем.

ГАЗ-АА на Дороге жизни во время Великой Отечественной войны, 1942 год © Рафаил Мазалев/ ТАСС

Один из самых известных эпизодов времен Великой Отечественной с участием легендарных грузовиков произошел во время блокады Ленинграда. Именно "полуторки" доставляли в осажденный город боеприпасы, медикаменты и продукты по так называемой Дороге жизни. Из-за относительно небольшого веса — 1,8 т — машина единственная из всех, что были в то время в распоряжении Советской армии, могла пройти по тонкому льду Ладожского озера. Разгрузившись, военные водители, как правило, забирали из Ленинграда стариков, детей и раненых. Нередко, лавируя между проталинами, шоферам приходилось еще и буквально уворачиваться от немецких снарядов и авиабомб.

В 2020 году в память о водителях-героях под Петербургом был установлен монумент, в котором легендарная "полуторка" сочетается с образом спасенного мальчика и тетрадью со стихами неизвестному водителю. Их автор — поэт Александр Городницкий, которого в возрасте 8 лет так же, как и многих других школьников, вывезли из Ленинграда по печально знаменитой Дороге жизни.

Моему неизвестному водителю Водитель, который меня через Ладогу вез,

Его разглядеть не сумел я, из кузова глядя.

Он был неприметен, как сотни других в Ленинграде, —

Ушанка да ватник, что намертво к телу прирос.

Водитель, который меня через Ладогу вез,

С другими детьми, истощавшими за зиму эту.

На память о нем ни одной не осталось приметы.

Высок или нет он, курчав или светловолос.

Связать не могу я обрывки из тех кинолент,

Что в память вместило мое восьмилетнее сердце.

Лишенный тепла, на ветру задубевший брезент,

"Трехтонки" поношенной настежь раскрытая дверца.

Глухими ударами била в колеса вода,

Гремели разрывы, калеча усталые уши.

Вращая баранку, он правил упорно туда,

Где старая церковь белела на краешке суши.

Он в братской могиле лежит, заметенный пургой,

В других растворив своей жизни недолгой остаток.

Ему говорю я: "Спасибо тебе, дорогой,

За то, что вчера разменял я девятый десяток".

Сдержать не могу я непрошеных старческих слез,

Лишь только заслышу капели весенние трели,

Водитель, который меня через Ладогу вез,

Что долгую жизнь подарил мне в далеком апреле. Александр Городницкий, 2014 год. Показать ещё

"Захар", "Катюша" и "Иван-Виллис"

"Захаром" в Великую Отечественную называли ЗИС — еще один советский автомобиль-труженик. Трехосная машина с мотором мощностью 73 л.с. и грузоподъемностью 3 т выпускалась с 1933 года. ЗИС (изготавливался на заводе имени Сталина в Москве) знаменит не только тем, что за пять лет избороздил вдоль и поперек все фронтовые дороги от Украины до Дальнего Востока, но и тем, что на него устанавливались первые "Катюши" (боевая машина реактивной артиллерии БМ-13).

БМ-13 "Катюша" на базе ЗИС © Эрик Романенко/ ТАСС

"Катюша", благодаря которой советским войскам удалось выиграть немало сражений, поначалу экспериментально монтировалась на самые разные шасси, в том числе танков и тракторов. Однако опытная эксплуатация показала, что гусеницы для подобной установки не годятся — имеют низкую скорость и высокий расход топлива.

В итоге для перевозки "Катюши" начали подыскивать надежный грузовик. Сначала конструкторы присматривались к ЗИС-5, но стать главным "катюшеносцем" ему не довелось — не хватало усиленной рамы и третьей оси, которые придавали бы шасси большую проходимость и устойчивость при залпах. Все это было учтено в следующем грузовике — ЗИС-6, на который и установили "Катюшу". Новый четырехтонник имел колесную формулу 6х4 и отличную проходимость. Одно из первых бевых применений "Захара" и "Катюши" состоялось 14 июля 1941 года в захваченном немцами городе Рудня. Реактивная установка уничтожила тогда большое скопление вражеской военной техники. По легенде, когда стихли залпы, кто-то из бойцов запел популярную в то время песню про девушку Катюшу. С тех пор на фронте так стали называть и БМ-13.

Заканчивала войну "Катюша" уже с другим напарником. "Захара" заменил более мощный американский "Студебеккер" (Studebaker US6). В годы Великой Отечественной по ленд-лизу в СССР было доставлено более 152 тыс. автомобилей этой марки.

Willys MB © Elizaveta Becker/ ullstein bild via Getty Images

Кроме "Студебеккера", из США в Советский Союз приехал и самый массовый джип Второй мировой войны Willys MB. Всего в рамках ленд-лиза в СССР было поставлено свыше 50 тыс. этих машин, которые верно служили Советской армии на всех фронтах Великой Отечественной. Обычно джип использовался в качестве штабной машины, но при необходимости мог превратиться в легкий артиллерийский тягач. Полного привода и 60-сильного двигателя хватало для буксировки 45-миллиметровых противотанковых и 76-миллиметровых дивизионных пушек. Единственный минус — Willys был весьма чувствителен к плохому бензину, а найти качественный в военное время удавалось не всегда.

В тот же период в войсках появился советский аналог американского джипа ГАЗ-67, получивший со временем прозвище "Иван-Виллис".

Короли бездорожья

После окончания войны широкое распространение в Вооруженных силах получили ГАЗ-51 и ЗИС-150, ставшие продолжением армейской линейки грузовиков. В разных вариантах машины служили для перевозки личного состава и грузов массой до 3 т.

В 1950-х отечественная автомобильная промышленность выпустила ставший на долгие годы культовым армейский внедорожник ГАЗ-69. В отличие от всех полноприводных одноклассников того времени, включая собственного предшественника ГАЗ-67, он имел плавные линии кузова и мог брать на борт в два раза больше пассажиров (до 8 чел.). Позднее за характерное подпрыгивание из-за короткой колесной базы на кочках "шестьдесят девятый" прозвали "козликом".

Машина была в серийном производстве 20 лет и активно применялась в армии и народном хозяйстве. Ценили "козлика" и за рубежом — он экспортировался в 60 стран мира, включая Исландию и Северную Корею.

ГАЗ-69 © Дмитрий Рогулин/ ТАСС

С 1956 года производство внедорожника было перенесено из Горького (ныне Нижний Новгород) на Ульяновский автозавод, и машина была переименована в УАЗ-69. На родине Ильича была выпущена еще одна модификация ГАЗ-69 с четырехдверным тентованным кузовом, которую называли "командирским" или "председательским" в зависимости от того, в армии служил автомобиль или работал на гражданке. К слову, машина была настолько надежна, что без проблем использовалась и в южных регионах с жарой под 50 °С, и на дрейфующих полярных станциях, стойко перенося лютые морозы.

В 1972 году "козлик" уступил место на главном конвейере Ульяновского автозавода новому армейскому внедорожнику — УАЗ-469. Машина, которую помнят наши отцы и деды, выпускалась в разных модификациях более 40 лет и до сих пор даст фору на бездорожье многим импортным аналогам.

Среди легких военных грузовиков на труднопроходимых участках до сих пор нет равных знаменитой "шишиге", она же ГАЗ-66. Автомобиль стал самым массовым полноприводным армейским двухтонником с кабиной, расположенной над двигателем. "Шишига" стала настоящей находкой для Воздушно-десантных войск (ВДВ), служила для перевозки личного состава, буксировки орудий, а главное, была приспособлена к перевозке на военно-транспортных самолетах и десантированию на специальных парашютно-десантных платформах.

© VoenTV of Belarus/YouTube

Настоящими королями бездорожья по праву можно назвать дизельные военные "Уралы" с колесными формулами 4x4, 6х6 и 8х8. "Бывает, и танки вязнут там, где проходят "Уралы", — говорят про них военные. Российские грузовики способны передвигаться по снежной целине глубиной до 1 м и переезжать полуметровые бетонные заграждения. Сегодня в семействе "Уралов" около 30 основных модификаций, среди которых бортовые автомобили, специальные шасси, седельные тягачи.

Время "Тайфунов"

В последние годы отечественная оборонка уделяет большое внимание созданию военных автомобилей, наделенных крепкой броней и современным оружием. Мобильность и при этом защищенность личного состава на поле боя — один из важнейших факторов успеха, и сегодня к уже хорошо известным "Тигру" и "Рыси" присоединяется целое семейство броневиков с усиленной защитой корпуса и современным вооружением. Ярчайшими представителями современных военных автомобилей являются "Тайфуны" — полноприводные машины от предприятия "Ремдизель" (входит в Ростех) из Набережных Челнов.

Бронеавтомобиль "Тайфун-К" — семейство новых броневиков для ВДВ и ПВО, которое разрабатывается с 2015 года. По техзаданию военных бронемашина должна была перевозить людей, грузы, нести современное вооружение и соответствовать требованиям парашютного десантирования. В итоге, по словам экспертов, получилось нечто среднее между грузовиком и джипом. Машина создана на базе защищенной платформы с колесной формулой 4×4 Камаз-4386.

Бронеавтомобили "Тайфун-К" © Александр Демьянчук/ ТАСС

"Тайфун-ВДВ" создан специально для "голубых беретов" и вооружен дистанционно управляемым боевым модулем БМ-30-Д с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42 и 7,62-миллиметровым танковым пулеметом. Модуль изолирован от обитаемого отделения, что повышает безопасность экипажа и десанта.

"Тайфун-ПВО" имеет на борту переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) типа "Игла", "Игла-С", "Верба", пусковые установки, источники питания, радиолокационные запросчики для опознавания наземных и воздушных целей. Одним из основных достоинств этой модификации эксперты называют возможность экипажа получать целеуказания извне — от боевого командного пункта и ЗРК "Тор-М2". Таким образом, у военных нет необходимости покидать бронеавтомобиль.

Самые последние разработки в области военного автомобилестроения были представлены на международном военно-техническом форуме "Армия-2022". Одной из главных премьер стал "Ахмат" от "Ремдизеля", который разрабатывался с учетом требований военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Машина защищена броней, по классу аналогичной "Тайфуну", и, что немаловажно в наши дни, собрана только из российских комплектующих. На борту нет какой-либо сложной электроники, что, по мнению конструкторов, существенно упростит ее освоение и эксплуатацию в условиях боевых действий.

Основным предназначением бронемашины с колесной формулой 6х6 станет доставка десанта, воинских грузов, а также раненых с возможностью оказания на ходу медицинской помощи. Гражданская версия автомобиля может использоваться полицейскими и службами охраны.

Ещё одной яркой новинкой стал бронеавтомобиль "ВПК-Урал" ("Военно-промышленная компания" — российский разработчик бронетехники), который отличается ярким бежевым цветом и довольно агрессивным внешним видом. При ближайшем рассмотрении сразу бросаются в глаза узкие диодные фары, светлый кожаный салон и шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Бронеавтомобили "ВПК-Урал" © Сергей Фадеичев/ ТАСС

Основное преимущество нового бронеавтомобиля заключается в отсутствии рамы. По данным производителя, за счет этого удалось увеличить толщину брони, что существенно улучшило защищенность машины. Базовая модель броневика могла выдержать взрыв, эквивалентный 6 кг тротила, новый "Урал" — уже 8 кг. Защита моторного отсека и кабины выдерживает попадание бронебойных пуль калибра 7,62×54 мм. Кроме этого, при необходимости на "ВПК-Урал" могут быть установлены дополнительные бронеэкраны.

Во время испытаний новые российские броневики прошли буквально огонь и воду: их сбрасывали с высоты, взрывали, расстреливали и топили. Все это способна выдержать лишь по-настоящему универсальная машина для решения широкого круга боевых задач, в том числе в рамках СВО. К слову, "Тайфуны", по данным из открытых источников, уже активно и успешно применяются в спецоперации.

Подготовил Василий Кучушев