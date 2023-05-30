30 мая, 08:35
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили об окружении силами РФ Белогоровки, где укрывается группировка ВСУ

Военный эксперт из Луганской Народной Республики, полковник Виталий Киселев также отметил, что российские военные активно продвигаются в лесах под городом Кременная

ЛУГАНСК, 30 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие берут в "плотное полукольцо" поселок Белогоровка в ЛНР, в районе которого действует группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщил военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев.

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"Наши ребята пытаются взять Белогоровку в плотное полукольцо, где еще остается группировка ВСУ", - сказал он.

Киселев также отметил, что силы РФ активно продвигаются в лесах под городом Кременная в ЛНР. "В южной части кременских лесов, где Серебрянский лес примыкает к реке Северский Донец, наши десантники продвигаются и уничтожают противника", - сообщил эксперт.

По словам собеседника агентства, силы РФ активно применяют под Кременной тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" для прикрытия подразделений и вычисления позиций противника.

В понедельник подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что российские военнослужащие за двое суток взяли в плен в районе Белогоровки свыше 20 солдат из 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ и заняли выгодные позиции на данном участке линии боевого соприкосновения. 

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