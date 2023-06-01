Источник объяснил прекращение боевой службы крейсера "Дмитрий Донской"

По словам собеседника агентства, "Дмитрий Донской" больше не мог нести боевую службу в связи с выработкой активной зоны его ядерного реактора

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Прекращение боевой службы тяжелого атомного подводного ракетного крейсера (ТАПРК) "Дмитрий Донской" вызвано выработкой активной зоны его ядерного реактора. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник, близкий к ВМФ России.

"Дмитрий Донской" больше не мог нести боевую службу в связи с выработкой активной зоны его ядерного реактора", - сказал собеседник агентства.

По его словам, замена выработанной активной зоны на новую "была признана нецелесообразной из-за очень высокой цены операции". Кроме того, учитывалась и 40-летняя служба крейсера в составе Северного флота.

Источник напомнил, что за последние годы "Дмитрий Донской" обеспечивал испытания новых атомных подводных лодок классов "Борей", "Борей-А", "Ясень" и "Ясень-М". "Теперь эти функции будут выполнять атомные лодки проекта 671РТМ", - добавил он.

В четверг в День Северного флота в редакции "Российской газеты" проходит премьерный показ документального фильма "Дмитрий Донской": спасибо за мечты", посвященного завершению боевой службы самой мощной в мире атомной подводной лодки проекта 941.

О "Дмитрии Донском"

"Дмитрий Донской" был головным в серии из шести тяжелых атомных подводных ракетных крейсеров (ТАПРК), спроектированных в Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин" и построенных корабелами "Севмаша" (ныне входят в Объединенную судостроительную корпорацию).

Атомоход был спущен на воду 29 сентября 1980 года, вошел в состав ВМФ 29 декабря 1981 года. Первоначально основным оружием крейсера являлись межконтинентальные баллистические ракеты комплекса Д-19. В 2002 году корабль прошел модернизацию по проекту 941УМ, после чего был задействован в испытаниях ракетного комплекса "Булава". Летом 2017 года крейсер совершил межфлотский переход на Балтику, где принял участие в Главном военно-морском параде. Всего для ВМФ было построено шесть единиц лодок проекта 941. Все корабли базировались на Северном флоте в Западной Лице (губа Нерпичья). К настоящему времени три из них утилизированы при финансировании США. Две - "Архангельск" и "Северсталь" - выведены из состава флота и ожидают утилизации.