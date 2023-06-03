В Ногинске в учениях приняли участие около 900 человек и 170 единиц техники МЧС

В тренировочных процессах, в частности, задействовали беспилотники

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Порядка 900 человек и более 170 единиц техники приняли участие в крупномасштабном демонстрационном учении, которое прошло в Ногинском спасательном центре МЧС России в рамках международного салона "Комплексная безопасность". Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ведомства, впервые противофонтанными военизированными частями на учении отработали вводную по ликвидации горящего газового фонтана.

"В рамках международного салона "Комплексная безопасность" на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС России прошло крупномасштабное демонстрационное учение. В нем приняли участие порядка 900 человек, более 170 единиц техники, в том числе вертолеты, беспилотные воздушные суда, а также специализированные робототехнические комплексы", - сказали ТАСС в пресс-службе МЧС России. По учебной программе отработали и спасатели из Южной Осетии.

Как отметили в пресс-службе МЧС, ознакомиться с современным аварийно-спасательным оборудованием и техникой, практической отработкой вводных российских спасателей приехали иностранные коллеги - более 90 человек из 24 стран и 6 международных организаций. "Во время учения подразделения МЧС, МВД России, Росгвардии, Лесоохраны и другие отработали совместные действия по ликвидации последствий практически всех видов ЧС природного и техногенного характера. Тренировка позволила проверить на практике новую специальную и пожарно-спасательную технику, инновационные технологии при оказании помощи пострадавшим", - добавили в ведомстве.

Легенда учений

По замыслу, в центральной России прошел комплекс неблагоприятных метеоявлений. В результате произошло подтопление территорий, прорыв дамбы, разрушение жилых и промышленных объектов, ДТП, образовались очаги природных пожаров. "Учение носило масштабный характер и состояло из абсолютно разных сюжетов по ликвидации условных ЧС. Впервые на учении отработана вводная по ликвидации горящего газового фонтана противофонтанными военизированными частями, теперь подведомственными МЧС России", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что во время демонстрационного учения девять вертолетов (Ми-26, Ми-8, Ка-32, Бо-105) провели воздушную разведку зоны условной ЧС, десантирование спасателей, эвакуацию пострадавших из районов бедствий, тушение природных и техногенных пожаров, в том числе во время ликвидации аварии на железнодорожной дороге и воздушном транспорте.

"Для ликвидации ЧС в учении также были задействованы беспилотные воздушные суда, которые проводили разведку местности и мониторинг зоны ЧС. С помощью беспилотных авиасистем также проведена детальная оценка разрушений и построение 3D-модели ликвидации последствий на разрушенном автомобильном путепроводе", - добавили в ведомстве. Кроме того, современные роботизированные комплексы показали тушение возгораний в зоне повышенного риска, вскрытие разрушенных помещений и обеспечение беспрепятственного доступа для техники и спасательных подразделений.

Завершилось демонстрационное учение показательными выступлениями спасателей на водоеме, пролетом воздушных судов, десантированием парашютистов с флагами МЧС России, а также прохождением торжественным маршем колонны техники и парадного расчета Академии гражданской защиты МЧС России.

Учения с глубоким погружением

Глава МЧС России Александр Куренков отметил, что обстановка, на фоне которой прошло учение, позволила максимально продемонстрировать спасательные технологии и возможности сил и средств РСЧС. Погодные условия в этот день не то, что не помешали работе, а соответствовали легенде учения.

"Задач у пожарных и спасателей очень много, и для их решения мы должны быть хорошо подготовлены. Во время учения мы отрабатываем каждую задачу с глубоким погружением. Для того, чтобы стать специалистом высокого класса, необходимо отрабатывать практические вводные многократно", - сказал Куренков.

Международный салон "Комплексная безопасность-2023" проходил с 31 мая по 3 июня в подмосковной Кубинке. На выставке салона представили 230 видов техники для спасения людей и тушения пожаров, а также 170 единиц оборудования. Глава МЧС России в рамках салона провел несколько встреч с главами чрезвычайных ведомств государств-партнеров.