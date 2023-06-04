Российские авиация и артиллерия поразили 96 артподразделений ВСУ на огневых позициях

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что поражены подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 73 районах

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российские авиация и артиллерия за сутки поразили 96 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях.

Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение прошедших суток поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 73 районах", - сказал он.