В ЛНР сообщили об использовании ВСУ БПЛА с радиусом действия свыше 300 км

По словам подполковника Народной милиции республики в отставке Андрея Марочко, это происходит на луганском направлении

ЛУГАНСК, 6 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные на луганском направлении в зоне специальной военной операции, стали активнее применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различного типа и модификаций, в том числе с радиусом действия свыше 300 км. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В зоне ответственности Южной группировки войск [ВС РФ] на луганском тактическом направлении отмечается увеличение использования противником беспилотников различных типов и разного предназначения. Вооруженные формирования Украины более интенсивно начали применять беспилотники для ведения разведки, корректировки огня, а также сброса боеприпасов", - сказал он.

Марочко отметил, что украинские войска используют беспилотники самолетного типа, а также квадрокоптеры и гексакоптеры. "По тактико-техническим характеристикам БПЛА радиус их действия колеблется от 1,5 км до более чем 300 км", - сообщил он.

Ранее Марочко рассказал ТАСС, что украинские войска увеличили число артиллерийских систем натовского производства на луганском направлении.