Численность подразделений российской армии: от Ивана Грозного до наших дней

Российская армия, одна из крупнейших в мире, обладает четкой организационной структурой. Сколько человек во взводе, роте, полку, батальоне, дивизии и других тактических единицах российских Вооруженных сил — в материале ТАСС

От служилых до сотников

Днем рождения регулярной русской армии, согласно данным Минобороны России, принято считать 1 октября 1550 года. В этот день по указу Ивана Грозного "Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей" были созданы стрелецкие полки, постоянная сторожевая служба и первый отдельный род войск — артиллерия. Было налажено управление и снабжение армии. Основными боевыми единицами войска стали служилые — люди, обязанные нести военную или гражданскую службу. Служилыми могли быть как представители высших слоев общества (бояре, дворяне, чиновники), так и граждане более низкого ранга (стрельцы, казаки, пушкари).

К служилым относились не только солдаты, но и обладатели различных необходимых для обеспечения войска профессий (кузнецы, гонцы, плотники).

Благодаря проведенной Грозным реформе общая численность российской армии во второй половине XVI века превысила 100 тыс. человек. Основными воинскими чинами в ту пору были стрелец, десятник (командовал отрядом в количестве 10 солдат) и сотник (командовал отрядом из 100 солдат).

Первые полки Петра Великого

Во время правления Петра I, при котором в России завершился процесс создания регулярных армии и флота, был издан указ "О приеме на службу солдат из вольных людей". Так появился и был официально вписан в российский закон термин "рекрут" (от фр. récruter — набирать войско). Рекрутами называли мужчин, принятых на военную службу по рекрутской повинности или найму. По уставу такой военнослужащий получал чин "солдат" или "матрос", которые сохранялись за ним и после выхода в отставку.

При Петре появились и первые тактические единицы — Преображенский и Семеновский полки. Перед войной со Швецией количество российских пехотных и кавалерийских (драгунских) полков уже перевалило за 25. По данным из открытых источников, в каждом пехотном полку насчитывалось от 1 000 до 1 300 человек. В драгунских полках от 800 до 1 000.

Реформы набирают обороты

XVIII–XIX века в военной истории России отмечены сразу несколькими крупными и порой довольно странными реформами. В попытках улучшить дисциплину в войсках Павел I издал указ, по которому военнослужащие должны были размещаться в холодных и мрачных казармах из камня. Александр I создавал отдельные военные поселения, руководство которых, помимо подготовки солдат и офицеров к военной службе, должно было за свой счет обеспечивать личный состав провиантом и прочими необходимыми для жизни благами. Просуществовало нововведение недолго. В среде высших военных чинов со временем назрело серьезное недовольство, и к 1857 году автономные армейские поселения были упразднены.

Наиболее качественные изменения в русскую армию привнес прогресс — к концу XIX века в сухопутных войсках появились воздухоплавательные и железнодорожные подразделения. В 1911 году был создан первый авиационный отряд.

Однако главным и самым массовым родом войск в то время была пехота. Она составляла основу армии России, свыше 60% ее личного состава были пехотинцы, входившие в гвардейские, гренадерские, пехотные и стрелковые полки (всего 350 полков). Основной тактической единицей пехоты того периода была рота. Она состояла из четырех взводов, которые, в свою очередь, включали по четыре отделения. По принятому в армии того периода уставу, пехотный полк формировался следующим образом: четыре роты образовывали батальон, четыре батальона — полк, четыре полка — пехотную или стрелковую дивизию.

После революции 1917 года основной боевой единицей Красной армии стал считаться стрелковый полк, в который в те годы вводились разнообразные по численности и вооружению подразделения. В 1941 году общее количество личного состава в стандартном стрелковом полку доходило до 3 200 человек.

Российская армия сегодня

Согласно данным официального издания Минобороны России "Армейский сборник", современные Вооруженные силы России (ВС РФ) образованы указом №466 президента Российской Федерации от 7 мая 1992 года.

В состав ВС РФ входят:

центральные органы военного управления;

виды ВС (Сухопутные войска, Воздушно-космические силы, Военно-морской флот);

рода войск (Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-десантные войска);

тыл ВС РФ.

Костяк боевой мощи Вооруженных сил составляют Стратегические силы сдерживания и Силы общего назначения, предназначенные для сдерживания и отражения агрессии противника с применением обычных и ядерных средств поражения.

Виды ВС РФ:

Наиболее многочисленным и разнообразным по вооружению и способам боевых действий видом российской армии являются Сухопутные войска . Их основные задачи: совершенствование боевой и мобилизационной готовности войск к отражению агрессии противника, подготовка органов управления и войск к ведению военных действий в соответствии с их предназначением, создание запасов вооружения, военной техники и материальных средств в объемах, обеспечивающих решение задач, стоящих перед Сухопутными войсками.

. Их основные задачи: совершенствование боевой и мобилизационной готовности войск к отражению агрессии противника, подготовка органов управления и войск к ведению военных действий в соответствии с их предназначением, создание запасов вооружения, военной техники и материальных средств в объемах, обеспечивающих решение задач, стоящих перед Сухопутными войсками. Воздушно-космические силы (ВКС) возникли 1 августа 2015 года с объединением Военно-воздушных сил (ВВС) и Войск воздушно-космической обороны (ВКО). ВКС структурно состоят из Военно-воздушных сил, Космических войск, войск ПВО и ПРО. ВКС предназначены для ведения разведки воздушно-космической обстановки, вскрытия начала воздушного и ракетного воздушно-космического нападения и оповещения органов государственного и военного управления о нем, отражения агрессии в воздушно-космической сфере и защиты от ударов из космоса и с воздуха.

возникли 1 августа 2015 года с объединением Военно-воздушных сил (ВВС) и Войск воздушно-космической обороны (ВКО). ВКС структурно состоят из Военно-воздушных сил, Космических войск, войск ПВО и ПРО. ВКС предназначены для ведения разведки воздушно-космической обстановки, вскрытия начала воздушного и ракетного воздушно-космического нападения и оповещения органов государственного и военного управления о нем, отражения агрессии в воздушно-космической сфере и защиты от ударов из космоса и с воздуха. Военно-морской флот (ВМФ) как вид ВС РФ предназначен для вооруженной защиты интересов России, ведения боевых действий на морских и океанских театрах войны.

Наряду с видами Вооруженных сил в их состав входят рода войск. Рода войск включают подразделения, воинские части, соединения и объединения, которые имеют только им присущие основное вооружение и военную технику, а также способы их применения. В составе ВС РФ два рода войск:

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) — главный компонент Стратегических ядерных сил Российской Федерации;

— главный компонент Стратегических ядерных сил Российской Федерации; Воздушно-десантные войска (ВДВ) — род войск Вооруженных сил, являющийся резервом Верховного главнокомандующего.

С точки зрения территориального размещения ВС РФ состоят из военных округов. Военный округ представляет собой оперативно-стратегическое территориальное объединение, предназначенное для выполнения в установленных границах оперативных, военно-административных, мобилизационных задач и территориальной обороны, а также тылового обеспечения войск (сил).

Структура основных тактических единиц современной российской армии на первый взгляд сложна, однако разобраться, сколько человек в роте и взводе, а также других подразделениях, не так уж и трудно, если следовать от меньшего к большему.

Численность отделения — 5–10 человек. Оно управляется командиром, который носит звание сержанта.

— 5–10 человек. Оно управляется командиром, который носит звание сержанта. Численность взвода — 3–6 отделений (от 15 до 60 человек). Руководит им офицер в звании от лейтенанта до капитана.

— 3–6 отделений (от 15 до 60 человек). Руководит им офицер в звании от лейтенанта до капитана. В состав роты численностью от 3–6 взводов входит от 45 до 360 человек. Командир личного состава роты — офицер в звании от старшего лейтенанта до майора.

численностью от 3–6 взводов входит от 45 до 360 человек. Командир личного состава роты — офицер в звании от старшего лейтенанта до майора. Батальон состоит из 3–4 рот общей численностью от 145 до 500 человек под командованием комбата, как правило, подполковника.

состоит из 3–4 рот общей численностью от 145 до 500 человек под командованием комбата, как правило, подполковника. Полк — 3–6 батальонов общей численностью от 500 до 2 500 человек. Командует полком, как правило, полковник.

— 3–6 батальонов общей численностью от 500 до 2 500 человек. Командует полком, как правило, полковник. Бригада . Может состоять из нескольких батальонов или же 2–3 полков. В среднем в бригаде от 1 тыс. до 4 тыс. человек. Комбриг — полковник.

. Может состоять из нескольких батальонов или же 2–3 полков. В среднем в бригаде от 1 тыс. до 4 тыс. человек. Комбриг — полковник. Дивизия . Состоит из нескольких полков, среди которых всегда присутствуют артиллерийские и авиационные. Численность дивизии может быть от 4,5 тыс. до 22 тыс. человек. Командир дивизии обычно в звании от полковника до генерал-майора.

. Состоит из нескольких полков, среди которых всегда присутствуют артиллерийские и авиационные. Численность дивизии может быть от 4,5 тыс. до 22 тыс. человек. Командир дивизии обычно в звании от полковника до генерал-майора. Корпус . Объединяет в себе несколько дивизий общим числом до 100 тыс. человек. Командир здесь генерал-майор.

. Объединяет в себе несколько дивизий общим числом до 100 тыс. человек. Командир здесь генерал-майор. Армия. Состоит из 2–10 дивизий различных родов войск. Численность в среднем от 200 тыс. до 1 млн человек и выше. Командир армии — генерал-лейтенант или генерал-майор.

В военное время самой большой тактической единицей может стать фронт — самодостаточная структура, включающая в себя несколько армий с резервами, складами, учебными частями и так далее. Командующим фронтом является генерал-лейтенант или генерал армии.