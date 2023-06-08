Численность подразделений российской армии: от Ивана Грозного до наших дней

От служилых до сотников
Днем рождения регулярной русской армии, согласно данным Минобороны России, принято считать 1 октября 1550 года. В этот день по указу Ивана Грозного "Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей" были созданы стрелецкие полки, постоянная сторожевая служба и первый отдельный род войск — артиллерия. Было налажено управление и снабжение армии. Основными боевыми единицами войска стали служилые — люди, обязанные нести военную или гражданскую службу. Служилыми могли быть как представители высших слоев общества (бояре, дворяне, чиновники), так и граждане более низкого ранга (стрельцы, казаки, пушкари).
К служилым относились не только солдаты, но и обладатели различных необходимых для обеспечения войска профессий (кузнецы, гонцы, плотники).
Благодаря проведенной Грозным реформе общая численность российской армии во второй половине XVI века превысила 100 тыс. человек. Основными воинскими чинами в ту пору были стрелец, десятник (командовал отрядом в количестве 10 солдат) и сотник (командовал отрядом из 100 солдат).
Первые полки Петра Великого
Во время правления Петра I, при котором в России завершился процесс создания регулярных армии и флота, был издан указ "О приеме на службу солдат из вольных людей". Так появился и был официально вписан в российский закон термин "рекрут" (от фр. récruter — набирать войско). Рекрутами называли мужчин, принятых на военную службу по рекрутской повинности или найму. По уставу такой военнослужащий получал чин "солдат" или "матрос", которые сохранялись за ним и после выхода в отставку.
При Петре появились и первые тактические единицы — Преображенский и Семеновский полки. Перед войной со Швецией количество российских пехотных и кавалерийских (драгунских) полков уже перевалило за 25. По данным из открытых источников, в каждом пехотном полку насчитывалось от 1 000 до 1 300 человек. В драгунских полках от 800 до 1 000.
Реформы набирают обороты
XVIII–XIX века в военной истории России отмечены сразу несколькими крупными и порой довольно странными реформами. В попытках улучшить дисциплину в войсках Павел I издал указ, по которому военнослужащие должны были размещаться в холодных и мрачных казармах из камня. Александр I создавал отдельные военные поселения, руководство которых, помимо подготовки солдат и офицеров к военной службе, должно было за свой счет обеспечивать личный состав провиантом и прочими необходимыми для жизни благами. Просуществовало нововведение недолго. В среде высших военных чинов со временем назрело серьезное недовольство, и к 1857 году автономные армейские поселения были упразднены.
Наиболее качественные изменения в русскую армию привнес прогресс — к концу XIX века в сухопутных войсках появились воздухоплавательные и железнодорожные подразделения. В 1911 году был создан первый авиационный отряд.
Однако главным и самым массовым родом войск в то время была пехота. Она составляла основу армии России, свыше 60% ее личного состава были пехотинцы, входившие в гвардейские, гренадерские, пехотные и стрелковые полки (всего 350 полков). Основной тактической единицей пехоты того периода была рота. Она состояла из четырех взводов, которые, в свою очередь, включали по четыре отделения. По принятому в армии того периода уставу, пехотный полк формировался следующим образом: четыре роты образовывали батальон, четыре батальона — полк, четыре полка — пехотную или стрелковую дивизию.
После революции 1917 года основной боевой единицей Красной армии стал считаться стрелковый полк, в который в те годы вводились разнообразные по численности и вооружению подразделения. В 1941 году общее количество личного состава в стандартном стрелковом полку доходило до 3 200 человек.
Российская армия сегодня
Согласно данным официального издания Минобороны России "Армейский сборник", современные Вооруженные силы России (ВС РФ) образованы указом №466 президента Российской Федерации от 7 мая 1992 года.
В состав ВС РФ входят:
- центральные органы военного управления;
- виды ВС (Сухопутные войска, Воздушно-космические силы, Военно-морской флот);
- рода войск (Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-десантные войска);
- тыл ВС РФ.
Костяк боевой мощи Вооруженных сил составляют Стратегические силы сдерживания и Силы общего назначения, предназначенные для сдерживания и отражения агрессии противника с применением обычных и ядерных средств поражения.
Виды ВС РФ:
- Наиболее многочисленным и разнообразным по вооружению и способам боевых действий видом российской армии являются Сухопутные войска. Их основные задачи: совершенствование боевой и мобилизационной готовности войск к отражению агрессии противника, подготовка органов управления и войск к ведению военных действий в соответствии с их предназначением, создание запасов вооружения, военной техники и материальных средств в объемах, обеспечивающих решение задач, стоящих перед Сухопутными войсками.
- Воздушно-космические силы (ВКС) возникли 1 августа 2015 года с объединением Военно-воздушных сил (ВВС) и Войск воздушно-космической обороны (ВКО). ВКС структурно состоят из Военно-воздушных сил, Космических войск, войск ПВО и ПРО. ВКС предназначены для ведения разведки воздушно-космической обстановки, вскрытия начала воздушного и ракетного воздушно-космического нападения и оповещения органов государственного и военного управления о нем, отражения агрессии в воздушно-космической сфере и защиты от ударов из космоса и с воздуха.
- Военно-морской флот (ВМФ) как вид ВС РФ предназначен для вооруженной защиты интересов России, ведения боевых действий на морских и океанских театрах войны.
Наряду с видами Вооруженных сил в их состав входят рода войск. Рода войск включают подразделения, воинские части, соединения и объединения, которые имеют только им присущие основное вооружение и военную технику, а также способы их применения. В составе ВС РФ два рода войск:
- Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) — главный компонент Стратегических ядерных сил Российской Федерации;
- Воздушно-десантные войска (ВДВ) — род войск Вооруженных сил, являющийся резервом Верховного главнокомандующего.
С точки зрения территориального размещения ВС РФ состоят из военных округов. Военный округ представляет собой оперативно-стратегическое территориальное объединение, предназначенное для выполнения в установленных границах оперативных, военно-административных, мобилизационных задач и территориальной обороны, а также тылового обеспечения войск (сил).
Структура основных тактических единиц современной российской армии на первый взгляд сложна, однако разобраться, сколько человек в роте и взводе, а также других подразделениях, не так уж и трудно, если следовать от меньшего к большему.
- Численность отделения — 5–10 человек. Оно управляется командиром, который носит звание сержанта.
- Численность взвода — 3–6 отделений (от 15 до 60 человек). Руководит им офицер в звании от лейтенанта до капитана.
- В состав роты численностью от 3–6 взводов входит от 45 до 360 человек. Командир личного состава роты — офицер в звании от старшего лейтенанта до майора.
- Батальон состоит из 3–4 рот общей численностью от 145 до 500 человек под командованием комбата, как правило, подполковника.
- Полк — 3–6 батальонов общей численностью от 500 до 2 500 человек. Командует полком, как правило, полковник.
- Бригада. Может состоять из нескольких батальонов или же 2–3 полков. В среднем в бригаде от 1 тыс. до 4 тыс. человек. Комбриг — полковник.
- Дивизия. Состоит из нескольких полков, среди которых всегда присутствуют артиллерийские и авиационные. Численность дивизии может быть от 4,5 тыс. до 22 тыс. человек. Командир дивизии обычно в звании от полковника до генерал-майора.
- Корпус. Объединяет в себе несколько дивизий общим числом до 100 тыс. человек. Командир здесь генерал-майор.
- Армия. Состоит из 2–10 дивизий различных родов войск. Численность в среднем от 200 тыс. до 1 млн человек и выше. Командир армии — генерал-лейтенант или генерал-майор.
В военное время самой большой тактической единицей может стать фронт — самодостаточная структура, включающая в себя несколько армий с резервами, складами, учебными частями и так далее. Командующим фронтом является генерал-лейтенант или генерал армии.