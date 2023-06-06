В Минобороны РФ опровергли информацию об оставлении Берховки российскими войсками

ВС РФ полностью контролируют этот населенный пункт в районе Артемовска, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Войска РФ полностью контролируют Берховку в районе Артемовска, информация о якобы оставлении ими населенного пункта не соответствует действительности, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что атака Вооруженных сил Украины была успешно отражена, прорыва обороны допущено не было. "Населенный пункт Берховка в районе Артемовска находится полностью под контролем российских войск. <...> Сообщение отдельных источников о якобы оставлении российскими войсками Берховки не соответствует действительности", - говорится в комментарии к распространенному ведомством видео, на котором запечатлены российские военнослужащие в Берховке.

"Собственно говоря, вот она Берховка, с ребятами переговорили. Прилетает, но в целом ничего не сдано, Берховка наша", - сообщили в ведомстве.

Ранее во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о том, что войска РФ отбили четыре украинские атаки на артемовском направлении, обхода и вклинения в оборону в районе Берховки не допущено.