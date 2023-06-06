Картаполов сообщил о работе над защитой от фейковых СМС-повесток о мобилизации

Глава комитета Госдумы по обороне отметил, что правительство также работает над тем, как повестки должны выглядеть

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Правительство РФ работает над тем, чтобы обезопасить от фейков СМС-оповещения о мобилизации граждан. Об этом во вторник заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Правительство работает над тем, как защитить повестки, и как они должны выглядеть, чтобы человек четко понимал - он получил настоящую СМС, или эта СМС фейковая", - сказал он в эфире телеканала "РБК".

Накануне сообщалось, что в проекте постановления, разработанном по инициативе Минобороны России и опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, говорилось о внесении изменений в положение о призыве граждан по мобилизации - в частности предлагается оповещать мобилизованных через СМС-рассылку.