7 июня, 06:54
Военная операция на Украине

Путин назвал действия 61-й зенитной ракетной бригады в ходе СВО образцом храбрости

Президент поздравил командование и личный состав бригады по случаю присвоения ей почетного наименования "гвардейская"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 61-й зенитной ракетной бригады по случаю присвоения ей почетного наименования "гвардейская". Телеграмма главы государства опубликована в среду на сайте Кремля.

"Умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе специальной военной операции (СВО) являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - подчеркнул президент.

Он отметил, что присвоение бригаде наименования "гвардейская" является высокой честью и признанием особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России.

"Убежден, что вы - воины-гвардейцы - будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан", - заключил Путин, пожелав командованию и личному составу бригады крепкого здоровья и успехов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
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